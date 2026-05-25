人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。黒のミニスカ・コスチュームで“仁王立ち”している姿を公開した。「SUPERFORMULARd.5鈴鹿36号車が5位、37号車が7位でポイント獲得です」と、VANTELINTEAMTOM’Sチームの成績を報告。ピットロードでミニスカ・コスで仁王立ちしているショットや阿比留あんな、早麻おととの3ショットなどをアップし「開幕してからずっと悪天候