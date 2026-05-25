「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）女優の倉科カナが表彰式でプレゼンターとして登場。背中が大きく開いたブラウンの透け感のあるシフォンドレス姿で観客を魅了した。ジュウリョクピエロでＪＲＡ女性騎手としてクラシックレース初制覇を果たした今村聖奈騎手と握手を交わした。ターフに映える美ぼうにＳＮＳなどでは「可愛すぎて馬券なんてどうでもよくなった」、「めっちゃ綺麗。あんな背中の開いた服なんか着れんよ」、「