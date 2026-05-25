―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに読者の悩みに答える！今回は心臓疾患を患って以来、後悔の念に苛まれるようになったという60歳男性の悩みについて。自らも心臓カテーテル治療を受けた佐藤優が丁寧に答える。◆心臓疾患になった自分について後悔しています★相談者★ハイキャップ（ペンネーム）無職60歳男性後悔の念に苛まれています。6年前に