ネストホテルジャパンは、「Anse・Yomitan・Toya」を4月1日に開業した。建物は地上4階建て。旧海のテラスよみたん都屋で、全面リニューアルした。客室はツイン、キング、トリプル、スイートの4タイプ全20室。37平方メートルから70平方メートルまでの広さをそれぞれ有する。全室の室内にジャグジーを完備し、バルコニーからは海を望める。館内には屋外プールとレストランに隣接するテラスを備えた。アクセスは、那覇空港から車で約6