Google（グーグル）は、海外市場への展開を目指す日本の開発者を支援するプログラム「Google Play Accelerator Japan」の募集を開始した。 10週間の短期集中型プログラムで、Googleのエキスパートによるワークショップや個別メンターシップ、Google AI活用支援、戦略的なビジネスサポートなどが提供される。プログラムの参加料は無料。 応募資格は、従業員数が300人以下の事業者であ