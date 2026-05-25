「売れなかったクルマ」は、通常であれば生産終了とともに忘れ去られ、中古車価格も下落していきます。ところが中には、発売当初は不評だったにもかかわらず、時代の変化によって再評価され、中古車市場で人気が急上昇するモデルも存在します。今回はホンダ車の中から、そうした“大逆転モデル”を3台選び、復活劇を紹介します。（編集者高橋 満）新車で売れなかったクルマは静かに消えていくはずだが……クルマとは不思議なも