日本代表FWの上田綺世がインスタグラムを更新。“パパ”の顔を見せた。先日に生まれた愛娘を抱っこする姿や、同じポーズで寝ている写真などをアップロード。「家族からパワーたくさんもらいました！ 短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」と綴る。妻でモデルの由布菜月さんとの２ショットも。この投稿には「癒し写真すぎる」「３枚目めっちゃいい」「やばい！最高！」「なんて幸せな写真なんや」「すごいや