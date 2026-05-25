いわき湯本温泉は、開湯が奈良時代まで遡ると伝えられる歴史深い温泉地です。かつては「三箱の御湯」と呼ばれ、兵庫県の有馬温泉、愛媛県の道後温泉とともに「日本三古泉」の1つとして数えられてきました。最大の特徴は、硫酸塩泉、硫黄泉、塩化物泉の3つが混ざり合った非常に珍しい泉質です。「美人の湯」だけでなく「心臓の湯」「熱の湯」とも称されています。最近ではドイツをモデルにした温泉療法を街ぐるみで推進しており、温