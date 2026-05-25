◇ナ・リーグマーリンズ4×−0メッツ（2026年5月24日マイアミ）マーリンズのエリベルト・エルナンデス外野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのメッツ戦で9回にサヨナラ満塁本塁打を放ち、チームを3連戦3連勝とスイープに導いた。7回2死一、二塁の好機で代打で途中出場したエルナンデスは三塁への内野安打で満塁に好機を拡大。ただ、後続が倒れ得点はできなかった。それでも0−0で迎えた9回、モレルの二塁打をき