仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのは松永正訓『60歳からの人生を変える22の発想』（小学館新書）――。写真＝iStock.com／Ugur Karakoc※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ugur Karakoc■イントロダクション長寿化の進展により「人生100年時代」という言葉もすっかり定着した感がある