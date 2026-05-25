24日にベルーナドームで開催された西武−オリックス戦の試合前に、5人組男性ボーイズグループ「WILD BLUE」の山下幸輝さん、宮武颯さんがセレモニアルピッチに登板した。▼ 山下幸輝さん「初めてのセレモニアルピッチでしたが、ノーバウンドで投げることができて良かったです！登板が決まってからたくさん練習してきたので、自分に90点はあげたいなと思います。首位争いをしている埼玉西武ライオンズさんを一緒に盛り上げること