■中国では2.8億人が仕事を奪われる今年4月、米国の新興AI開発企業であるアンソロピックが新型AI（人工知能）の“ミュトス”を発表した。一方、中国でも、米国の最先端の推論モデルに匹敵するAIが登場した。今や、AI開発の先進国である米・中をはじめ、世界の多くの企業は、通常の業務（ルーティン・ワーク）をAIに任せ、余った人員を削減する傾向が顕著になっている。世界の大手金融機関、コンサルティング・ファームなどは、これ