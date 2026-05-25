オリックスは24日、5月31日の中日戦で俳優の永尾柚乃さんが始球式に登板すると発表した。同日は、2026年度のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる「パーソル DAY」として開催。パーソルグループのブランド発表10周年を記念して、今年10歳になる永尾柚乃さんが始球式することになった。