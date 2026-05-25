ファッションが大好きで、常に流行を追い、洋服を買いまくる。でも、なぜか息苦しくてたまらない―‐。『服捨て自分を解き放つメソッド』（昼田祥子著、講談社、2026年3月）は、服を捨てたことで本来の人生が見えてきた、ファッションエディター・昼田祥子さんの実録エッセイです。◆何のために、こんなに服を買うのだろう？〈給料のほとんどを服に注ぎこみ、貯金どころか20代には借金もあった〉という昼田さん（〈〉は著書