なにかと忙しい朝。朝食をしっかり食べたいのはやまやまですが、時間をかけて作っている暇がなく、さらにこれからの時期は火を使うのも億劫に……。けれどやはり炭水化物だけでなくタンパク質も一緒に摂るのが理想ですよね。そんな願いを叶えてくれるアイデアグッズをダイソーで発見。なんとバタバタの朝でも手軽に電子レンジで卵料理が作れてしまうんです。◆電子レンジでオムレツが完成するって本当？ダイソーの「レンジで簡