ハリウッドを代表するトップ俳優で、Diorの香水の広告でも知られるシャーリーズ・セロン（50）。推定資産は約1億〜2億ドル（200〜300億円超）ともいわれている超売れっ子だが、私生活では2人の子供たちとの生活を何より大切している良きママでもある。子供たちには自分で働き、稼げるようになって欲しいと願っているシャーリーズ。実は彼女自身、ハリウッドスターに上り詰めるまで、壮絶な生い立ちと過酷な道のりを乗り越えて