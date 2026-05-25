◇セ・リーグ中日3―5広島（2026年5月24日バンテリンドーム）中日はリーグ最多16度目の逆転負けで2連敗し両リーグ最速の30敗に到達した。今季ワーストを更新する借金15に膨れ、井上監督は「（先発の高橋宏は）守りに入ってしまったか、慎重になりすぎたか」と悔やんだ。指揮官が振り返ったのは高橋宏が6回に一挙5失点した場面。菊池に2ランを浴び、その後2死満塁で持丸に3点二塁打。5回2/3を5失点でリーグワースト6敗目