俳優の石原良純（64）が25日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。中東情勢の混乱長期化を受け、エネルギー価格が上昇していることについて言及した。日本では現在、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は事実上の封鎖が続き、原油や液化天然ガス（LNG）などの価格上昇は電気・ガス料金に本格的に影響し始める見通しとなってきている。番組では、物価高に加え、電気・ガス料金の上昇の影響を受け