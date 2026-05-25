フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が24日、自身のインスタグラムを更新し、第一種普通自動車免許を取得したことを報告した。免許取得後にはさっそく初運転にも挑戦し、家族の反応についてもユーモアたっぷりにつづっている。【写真あり】免許証が「美人すぎる」新井恵理那が公開！新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜!!やったーっっっ」と喜びいっぱいに報告。投稿では、交付された運転免許証の