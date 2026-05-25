週明け、きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1500円以上値上がりし、初めて6万4000円台をつけました。アメリカとイランの戦闘終結への期待から買い注文が広がっているほか、日経平均への寄与度の大きいアドバンテストなど、AI・半導体関連銘柄が相場を押し上げています。