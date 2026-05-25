最も安いTouringの狙いスバルは、2026年5月21日に、クロスオーバーSUV「フォレスター」の改良モデルを発表。この改良の際、エントリーモデルとなる「Touring」を設定しています。【画像】これがエントリーモデル「Touring」です！ 画像で見る！（40枚）フォレスターは、1997年に登場したミドルサイズSUV。現行モデルは2025年に登場した６代目です。6代目では、安心感を提供する先進安全装備、優れた運動性能、高いユーティ