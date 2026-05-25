＜ブリヂストンレディス 最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞プロ2年目の吉田鈴は、初優勝にあと一歩届かなかった。首位と3打差の4位から出て、優勝した入谷響に1打差まで迫った。「最後まで自分のプレーとコースに向き合えた結果なので仕方ない」。トータル8アンダーの2位に終わった一日を振り返る時も冷静だ。【写真】フレッシュさ100％JK時代の吉田鈴最終組の1組前から、同