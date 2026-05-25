＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞昨年6月に腰痛を発症し、椎間板に細菌が感染する化膿性椎間板炎と診断。約2カ月の入院生活を送ったツアー通算31勝、永久シード保持者の片山晋呉は、再発のリスクを抱えながらも今季からツアーに本格復帰した。現在も再発のリスクと向き合いながらの戦いが続くなか、今大会には2024年以来の出場となり、“日本一の男