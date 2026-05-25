異例なほどに金利差からかい離した米ドル高・円安 日米10年債利回り差（米ドル優位・円劣位）は、一時4％以上に拡大したものの、足下では2％程度まで大きく縮小した（図表1参照）。2020年以降の両者の関係からすると、120円程度まで米ドル安・円高に戻してもおかしくないところだ。しかし実際は、160円程度の米ドル高・円安になり、米ドル／円と日米金利差のかい離が拡大している。【図表1】米ドル／円と日米10年債利回り差（2020