ドジャースなどで活躍し、2度のワールドシリーズ制覇を経験したクリス・テーラー外野手（35）が24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムを更新し、現役を引退することを発表した。同外野手は投稿の冒頭で「混乱を晴らす」としたうえで「私は正式に人生を捧げた試合から引退することにしました」と表明した。テーラーは今月22日（同23日）にマイナーリーグの公式サイトに現役引退選手として公示された。翌23日（同24日）