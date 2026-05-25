KADOKAWAは、「カドコミ」で連載中の漫画『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』(漫画：尽／原作：十一屋翠)を2026年5月22日(金)に発売した。■『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』漫画：尽原作：十一屋 翠反抗期真っ盛りの聖剣×平凡な主人公が送る迷惑恩返しスローライフギャグ！「カクヨム」で話題の原作、待望のコミカライズ。＜あらすじ＞「おはようございます。先日勇者から助けて頂いた聖剣です」そう言って我が家