NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、1LDKと共同で立ち上げたオリジナルコミックレーベル「Be yourself」の第3弾作品となる『今、晒してます。』の独占先行配信を、2026年5月22日(金)より「めちゃコミック」にてスタートした。本作品はFANY Studio製作の同名人気ショートドラマ『今、晒してます。─今度は私が、晒して刻んで奪ってあげる─』を原作とした初のコミカライズ作品となる。■『今、晒してます。』【あらすじ】「デジタルタ