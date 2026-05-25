フジテレビの動画配信サービス・FODで反響を呼んだ井内悠陽・阿久根温世W主演の青春ラブストーリー『コントラスト』が、地上波・フジテレビで6月30日(24:45〜 ※関東ローカル)から放送されることが決定した。井内は「少しでも日常を生きる力になれたら」、阿久根は「“翔太と陽の高校生活”がまた始まる」と喜びのコメントを寄せている。『コントラスト』○FOD総合ランキングで3日連続1位itz氏原作のBLコミックを実写化した同作は