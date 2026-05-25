西洋占星術の基本！10天体を知ろう！（月） 月 感情や肉体的感覚、日々の暮らし方 私という個性の中のもう一つの側面 象徴するキーワード 感情/感受性/保護/安らぎ/プライベートな領域/内面の意識/母/妻/保護する人/一般大衆/庶民的な人 太陽と対を成す、あなたの個性の根幹的存在。月の解釈は諸説ありますが、「ごくプライベートな素の自分、安心する状況、習慣、感情面