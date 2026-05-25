日本人が発明したインスタントコーヒーによって一気に儲けた国がある インスタント用品種の生産地ベトナム ベトナムはコーヒー豆の生産量が世界第2位のコーヒー大国です。17～18世紀にキリスト教の宣教師によって伝えられ、19世紀にフランスの植民地となってから大規模な生産が行われるようになりました。 日本人が好きなコーヒー豆の銘柄を挙げるとしたら、キリマン