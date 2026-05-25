四柱推命の基本思想１「陰陽」 万物を陰陽の二極とそのバランスで表す思想 万物には陰陽があります。陰陽は「太極」から生まれ、また太極を目指して戻ります。この宇宙の 理を表したのが太極図 (陰陽図) です。太極図を基に東洋占術が誕生し、発展してきました。古代は暦を作り、国を発展させることが国力の誇示になったため、陰陽思想は現代の宇宙物理学や環境学、東洋医学にも影響を与えてきました。 太極図は陰陽のバラン