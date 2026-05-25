◇インターリーグホワイトソックス5―8ジャイアンツ（2026年5月24日サンフランシスコ）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督が24日（日本時間25日）、5−8で敗れたジャイアンツ戦後に報道陣に対応。リーグトップタイの17本塁打ながら、ここ2戦無安打で通算75三振のリーグワースト、7戦アーチから遠ざかる村上宗隆内野手について、「良い打席を送っているよ。四球も選べているし、スイング判断もいい。彼はいつでも一気