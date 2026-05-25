東京メトロによりますと、午前8時50分ごろに千代田線の乃木坂駅と代々木上原駅の間で発生した停電の影響で、千代田線は現在、全線で運転を見合わせています。運転の再開は午前9時半ごろを見込んでいるということです。また小田急電鉄によりますと、千代田線の運転見合わせの影響で、現在、小田急線も全線で運転を見合わせていて、運転再開の見込みは立っていないということです。