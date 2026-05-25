消防によりますと、きょう（25日）午前9時前、岡山市南区内尾で建物火災が発生しています。岡山市消防局の消防車など9台が出動しているほか、消防団も出動しています。 【写真をみる】情報カメラから見える黒煙 RSKの情報カメラから黒煙が上がっているのを確認できます。