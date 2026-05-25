25日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比275ポイント高の3万5690ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万5304.17ポイントに対しては385.83ポイント高。 株探ニュース