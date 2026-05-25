仕事で使う電卓が欲しかった夫。電卓ならなんでもいい。こだわりは特にない。そう妻に相談したところ、納品されたのは⋯⋯？Xユーザーの「がぶ」さんがこのほど投稿した“デコ電卓”が話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ギャル妻が全力で作った「デコ電卓」受け取った夫の反応は？がぶさんが「夫が仕事で使う電卓がほしい、特にこだわりはないと言うのでこちらを納品」とい