東京都大田区は今夏から、区内の小中学校３４校で、気温や湿度などを基にした「暑さ指数」を自動で計測するシステムの実証実験を始める。屋外授業などの可否を迅速に判断し、熱中症予防につなげるのが狙いだ。区は「正確に数値を観測でき、教員の負担軽減にもなる」と期待している。（高田悠介、長谷裕太）「今夏も大変な暑さが想定されている。実証実験を通じて熱中症から子供たちを守りたい」。大田区の鈴木晶雅区長は２１日