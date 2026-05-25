【ワシントン＝中根圭一】米首都ワシントンでトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルに武装した男が侵入する襲撃未遂事件が起きてから、２５日で１か月となる。その後も相次ぐ銃による事件を口実に、トランプ氏はホワイトハウス敷地内で「ボールルーム（宴会場）」の建設を進めている。ただ、トランプ氏が好む建造物の計画に対し、批判が集まっている。夕食会襲撃事件も口実に「ワシントンで最