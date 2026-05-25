◇ナ・リーグドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。2安打2打点の活躍でチームの連勝に貢献した。初回2死一塁の第1打席で二塁打を放つと、1−1で迎えた5回無死一、二塁の第3打席は継投したばかりの相手2番手左腕・ドロハンのシンカーを狙って右翼線に運ぶ適時三塁打とし、2者生還。