2026年の「Apple Watch Ultra 4」とそれ以降のモデルの新機能に関する情報が海外で報じられています。 台湾紙のDigiTimesによれば、Apple Watch Ultra 4では全面的にデザインが変更され、センサー機能が大きく強化されるとのこと。これにより、出荷台数が前年比で20〜30%増える可能性があると言われています。 また、アップルが提出した資料には、新しい高血圧通知機能の追加が示唆されています。これがwatchOS 26で追加され