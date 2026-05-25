これは筆者の友人Aの体験談です。普段は見られない、園での子どもの様子を見られる「保育参観」。仕事の休みを取ったり、家事の合間を縫って参加する人もいます。そんな参観の時間、おしゃべり声の大きなママ友グループがいました。ついには子ども達が集中できなくなり……？ 親も楽しみな参観日だったけれど