３連単の最高配当は、５番人気のワグネリアンが勝った２０１８年で２８５万６３００円。２着は皐月賞馬で４番人気のエポカドーロ、３着は１６番人気のコズミックフォースで、１番人気は朝日杯ＦＳを勝ち、皐月賞は出走しなかったダノンプレミアムで、６着に敗れた。３連複（５２万１６００円）、ワイド（７―１７、３万４４２０円）も同年だった。馬単は１着ウオッカ（３番人気）―２着アサクサキングス（１４番人気）で決まっ