記事ポイント市内宿泊者を対象に、抽選で出演者直筆サイン入りパンフレットが当たるキャンペーンを実施会場外広場では和歌山県産食材を使ったグルメが楽しめるキッチンカーマルシェを開催公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になる特典を実施 2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールにて「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます。和歌山市役所 観光課は、公演に