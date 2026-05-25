◇インターリーグパイレーツ4−1ブルージェイズ（2026年5月24日トロント）24日（日本時間25日）に開催されたブルージェイズ−パイレーツの一戦で、試合中に心温まるシーンがあった。2−1でパイレーツリードの6回。「7番・右翼」で先発出場したエスメリン・バルデス外野手（22）が、メジャー初本塁打となる右越え2ランを放った。するとその打球を10歳代前半のアダム少年が右翼席でゲット。だがバルデスにとっても、その