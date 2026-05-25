ゴールデンレトリバーさんの可愛すぎる「交渉」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で165万1000回再生を突破し、「可愛すぎるwww」「何度もチャレンジしてて草」「言葉わかってるのすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『大きな木』を持ち帰ろうとする大型犬→家の中に入れるのを拒んだ結果…子供のような光景】 お気に入りの木をゲット TikTokアカウント