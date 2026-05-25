【パリ共同】テニスの全仏オープン第1日は24日、パリのローランギャロスでシングルス1回戦が行われ、男子では39歳で第3シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）がジョバンニ・ムペツィペリカール（フランス）を5―7、7―5、6―1、6―4で下し、2回戦へ進んだ。ジョコビッチは四大大会男子シングルスで単独史上最多の82度目の出場となった。