言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・ぱ □ つ（縦の言葉）・せ □ た □（横の言葉）・き □ ろ（縦の言葉）ヒント：右側の縦の言葉は、ひ