一部改良で3画面コックピット採用！ゼネラルモーターズ・ジャパンは2026年5月21日、シボレー「コルベット」の一部仕様変更および価格を改定するとともに、アメリカ建国250周年を記念した特別限定車「America Anniversary Edition（アメリカ アニバーサリー エディション）」を発表し、販売を開始しました。コルベットは、アメリカンスポーツカーの象徴です。1954年の初代デビュー以来、長らくFR（フロントエンジン・リアドライ