Xデーは2026年夏!? 間近に迫った「ビッグマイナーチェンジ」ホンダのコンパクトカー「フィット」がまもなくマイナーチェンジを受けるようです。すでに公式サイト上では、「一部仕様についてはお選びいただけません」と表記されています。実際どうなのか、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。【画像ギャラリー】まもなくマイナーチェンジ？ これが「フィット」現行モデルです！ 画像で見る（30枚以上）初代