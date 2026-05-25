【ワシントン共同】米国務省のピゴット報道官は24日、核拡散防止条約（NPT）再検討会議が成果文書を採択できず決裂したことに遺憾の意を表明した。イラン核問題を踏まえ「合意に至らなかったのは一層失望すべきことだ」と言及した。イランがNPTで義務付けられた事項を順守せず、核関連の活動を拡大していると批判。一部のNPT加盟国が、世界的な核不拡散体制に対するイランの脅威を真剣に受け止めなかったとして、米国は関与を